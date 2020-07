TESLA VOLA Uno storico sorpasso quello dell'azienda di Elon Musk, la cui capitalizzazione a Wall Street raggiunge quota 207,2 miliardi di dollari. Numeri difficilmente contestualizzabili per chi non è avvezzo al mondo dei mercati finanziari, ma basti pensare che questo risultato ha permesso a Tesla di superare colossi come Coca Cola e Disney (oltre che Toyota...).

UN'AZIONE Dieci anni fa (2010) un'azione Tesla valeva 17 dollari, al cambio attuale 15 euro. Sapete qual è il valore di un'azione a luglio 2020? Circa 1.120 dollari, vale a dire oltre 1.000 euro. Una crescita che ha permesso alla società californiana di auto elettriche di superare multinazionali come Coca Cola, Cisco, Exxon Mobil, Disney, tanto per citare alcuni dei maggiori nomi inclusi nell'S&P 500 Index, ma anche la stessa Paypal, società di cui Musk è proprio uno dei fondatori.

LEADER AUTOMOTIVE E se non bastasse, con questa impennata Tesla ha anche scalzato dalla vetta del settore auto il Gruppo Toyota, la cui capitalizzazione di mercato si ferma a 201,9 miliardi di dolllari: Tesla diventa la Casa automobilistica con maggior valore al mondo. E tutto lascia pensare che l'apice, per Elon Musk e i suoi, non sia ancora arrivato.