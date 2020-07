STORMO TESLA Per la serie ''purché se ne parli''. E per attirare l'attenzione, Tesla Model X ha più di una risorsa. Anche da ferma. In una breve clip, una nutrita flotta di esemplari dell'elettro-SUV di Elon Musk dà spettacolo: il video giunge da Dubai, dove gli effetti speciali sono dopotutto all'ordine del giorno. Imposta la visuale a tutto schermo e...enjoy.

COME VOLASSERO Tesla Model X si caratterizza per il particolare azionamento delle portiere posteriori cosiddette Falcon Wings, incernierate nella parte superiore. Grazie ad alcuni sensori, la loro apertura può essere parziale, così da evitare il contatto con altre auto o ostacoli adiacenti.

LA FUNZIONE EXTRA Oltre l'ovvia utilità, Tesla ha però equipaggiato Model X anche di una modalità che permette di simulare il movimento delle ali di un uccello, ''sbattendo'' su e giù le portiere continuativamente. Non tutte le vetture però partecipano al rito ipnotico: rovinando in parte la magia, e coi Tesla-detrattori che non perderanno l'occasione per sottolineare l'inconveniente. Lo stormo si dividerà: alcune Model X spiccheranno il volo, altre rimarranno a terra.