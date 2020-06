Tiro alla fune

Normalmente le sfide ''alla fune'', un genere abbastanza popolare su YouTube, si svolgono tra due pick-up, o perlomeno tra due auto dello stesso tipo. Non è questo il caso, perché Gruber Motor Company ha deciso di mettere in competizione un mastodontico Ford F-650 non con un Cybertruck (che già avevamo visto scontrarsi con F-150) ma con una Tesla Roadster di prima generazione. A parte il colore arancione di entrambi i veicoli, sembrerebbe che ci sia poco in comune tra le due vetture.

LA SFIDA Quello che rende Tesla Roadster particolarmente degna di nota però è la sua accelerazione, data da valori di coppia molto alti (400 Nm). Si tratterebbe comunque di valori non paragonabili a quelli del Ford F-650 (982 Nm), ma c'è un elemento che fa la differenza, e cioè il motore elettrico. L'elettrico fa sì che la coppia scatti istantaneamente, e che questo porti all'impressionante potenza immediata che rende possibile la vittoria di questa sfida, nonostante le differenze di peso e dimensioni.

IL TRUCCO Ma è proprio così? In realtà no, perché c'è il trucco: il bestione Ford era in folle, come possiamo capire dall'assenza di fumo e di pneumatici bruciati. Se ci fosse stato qualcuno alla guida del pick-up a opporre resistenza alla pur potente Tesla Roadster, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Ma è comunque impressionante vedere un'auto di dimensioni così inferiori riuscire a trainare un mastodonte come l'F-650. E chissà cosa succederà quando arriverà il nuovo modello di Tesla Roadster, e in particolare quello con i propulsori di un jet...