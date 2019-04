Autore:

Marco Rocca

PIU' DI 1000 KM Non che il buon Elon Musk si sia mai risparmiato nelle sue dichiarazioni alla stampa, ma quando parla della nuova Tesla Roadster II il suo è un gioco al rialzo. "In uscita nel 2020 avrà, ora avrà un'autonomia superiore a 1.000 km diventando di fatto una delle sportive più eccitanti al mondo grazie allo scatto 0-100 inferiore ai 2 secondi."

3 MOTORI PER 400 ORARI La sportiva definitiva viene da pensare, soprattutto considerando una velocità massima di 400 chilometri orari resa possibile dal lavoro congiunto di 3 motori elettrici che lavorano sui due assi.

NUOVA TRASMISSIONE Ma come hanno fatto quelli di Tesla ad alzare ancora una volta l'asticella superando il muro dei 1000 km? La risposta viene da un aggiornamento alla trasmissione che ha coninvolto prima i modelli S e X e che è stato introdotto anche sulla stupefacente Roadster II e che pare abbia alzato di qualche km la percorrenza.

RICARICA SUPER FAST E poi c'è il discorso relativo alla ricarica, l'ormai famosa tecnologia V3 Supercharger, che si traduce in 250 kW di potenza di trasferimento per il modello 3 e 200 kW per il modello S e il modello X. Sulla Roadster II è più che lecito asspettarsi qualcosa comedi 250 kW o 150 kW dalle stazioni Supercharger esistenti.

ANTICIPO DI 50MILA DOLLARI Se si fosse mosso qualcosa dentro di voi nel leggere di questi dati fuori dal comune della Tesla Roadster di seconda generazione, sappiate che dovete versare un anticipo di 50.000 dollari, consapevoli del fatto che il prezzo definitivo partirà da 200.000 dollari. O 250.000 dollari nel caso in cui siate tra i 1.000 fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi una Founders Series.