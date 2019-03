Autore:

Giulia Fermani

SO FAST SO FURIOUS L'ultima volta era stata sorpresa fuori dal Tesla Design Studio di Hawthorne poche ore prima del grande lancio della Model Y. Settimana scorsa l'unico prototipo funzionante di Tesla Roadster è stato di nuovo sorpreso vicino alla stazione Supercharger dello stesso studio di design in California.

AUTO VOLANTE La Tesla Roadster dovrebbe toccare il pavimento dello showroom entro il 2020 con lo speciale pacchetto SpaceX, che andrà ad incrementare le prestazioni grazie a dieci piccoli razzi (propulsori ad aria fredda) che ne miglioreranno accelerazione, velocità massima, frenata e dinamica di guida. E, parola di Elon Musk, sarà addirituttura in grado di farla volare. Tesla Roadster scatterà da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, con un'autonomia di quasi 1.000 km complessivi.