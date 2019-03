Pronti per una serata da nottambuli? Ore 8 Pacific Time – ovvero le 4 di domani in Italia – Elon Musk svelerà in California la Tesla Model Y, quarto modello della firma elettrica americana. Un SUV, ça va sans dire, più compatto della Tesla Model X lanciata tempo fa.

Di questa nuova auto, per ora, si è visto qualche teaser e poco più. E le informazioni latitano: quello che sappiamo sulla Tesla Model Y prima del debutto, lo abbiamo scritto in un articolo che trovate cliccando il link. E il prezzo, uno degli aspetti che più incuriosisce i potenziali clienti di questo SUV elettrico, è ipotizzato dagli addetti ai lavori intorno ai 45.000 dollari negli Stati Uniti. Insomma, sarà po' più cara di una Model 3 – che in America parte da 35.000 dollari – ma nettamente più abbordabile di una Model X (dai 79.000 dollari in su).

Tutto sarà più chiaro dopo stanotte, però. E se fremete di scoprire come sarà la nuova Tesla, qui sotto vi forniamo le coordinate per seguire la presentazione in diretta streaming. Una soluzione è registrarsi tramite l'apposito form al sito ufficiale di Tesla. In alternativa si può seguire l'evento attraverso il live streaming di alcuni canali su Youtube, come quello che trovate qui sotto.