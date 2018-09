Autore:

Marco Congiu

PORTATE PAZIENZA Ecco la nuova Tesla Roadster. O, almeno, il prototipo della nuova Tesla Roadster. Presentata in pompa magna lo scorso novembre in California, la sportiva di Elon Musk sbarca nel vecchio continente sotto forma di prototipo a Grand Basel. Il debutto negli showroom a stelle e strisce è atteso non prima del 2020, con un prezzo stimato in circa 172.900 euro.

ASTRONAVE Sulla carta le prestazioni della nuova Tesla Roadster sono da capogiro: grazie ai tre motori elettrici alimentati da una batteria da 200 kWh, questa sportiva è in grado di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 2 secondi, prima di superare – almeno sulla carta – i 400 km/h. Non ci resta che aspettare e vedere cosa saprà tirare fuori dal cilindro il buon Musk.