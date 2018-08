Autore:

Marco Rocca

VIA TWEET Come al solito l'annuncio è arrivato via Twitter: "alcuni dei grandi classici videogioci Atari saranno disponibili su Tesla con il nuovo aggiornamento V9.0 entro quattro settimane".

EASTER EGG A fare il tweet non poteva che essere lui, Elon Musk (fondatore di Tesla) che ha annunciato il così detto "easter egg", in gergo tecnico quella funzionalità nascosta presente, in questo caso, nell'ultimo aggiornamanto al sistema operativo.

IL VOLANTE CONTROLLER Quindi, per chi ancora non lo avesse capito, sarà possibile giocare ai videogioci direttamente dal grande schermo delle varie Model S, Model 3, Model X e Roadster. Quali saranno i titoli? Ancora nulla di definitivo ma Musk spera di rendere disponibili Missile Command, Tempest, e Pole Position firmato Namco e datato nientemeno che 1982. Il famoso gioco di guida di monoposto da corsa, secondo alcune indisrezioni, dovrebbe sfruttare il volante dell'auto come un vero e proprio controller, a vettura ferma ovviamente!