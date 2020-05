CYBERTRUCK: SI TORNA A PARLARE DI DESIGN Elon Musk torna di nuovo sui suoi passi sulla versione di serie del Tesla Cybertruck. Dopo aver dichiarato che il primo pick-up elettrico di Palo Alto sarebbe stato diverso dal prototipo visto durante la presentazione ufficiale, in un recente tweet (riportato qui sotto) sembra confermare nuovamente il design iniziale. Almeno per quanto riguarda le dimensioni. Facciamo chiarezza.

Reviewed design with Franz last night. Even 3% smaller is too small. Will be pretty much this size. We’ll probably do a smaller, tight world truck at some point. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2020

DIMENSIONI CONFERMATE In un primo momento il CEO di Tesla aveva affermato che il modello di produzione sarebbe stato più piccolo (circa del 5%) rispetto al prototipo. Su twitter, il 23 maggio, ha invece ritrattato dichiarando che ''anche (se fosse) il 3% più piccolo, sarebbe troppo piccolo'', non escludendo però la possibilità di immettere sul mercato una variante mini del truck elettrico in un prossimo futuro. La decisione, sempre che sia definitiva, è arrivata dopo aver discusso il progetto con il capo progettista di Tesla, Franz von Holzhausen.

TROPPO GRANDE? Se confermate le nuove/vecchie proporzioni riapriranno un problema non da poco: sarà troppo grande per i garage della maggior parte dei clienti (tanti, visto che gli ordini sfiorano ormai il mezzo milione). Diamo tempo al tempo, dato che il Cybertruck non raggiungerà la linea di produzione fino alla fine del 2021: se un'azienda tradizionale, a questo punto, avrebbe già congelato il progetto, Elon Musk ha tutto il tempo per cambiare idea e rimettere mano al tutto almeno un milione di volte.

TESLA CYBERTRUCK: COSA SAPPIAMO Sebbene gran parte dei dettagli di Tesla Cybertruck rimangano avvolti dal mistero, alcune caratteristiche tecniche sono già pubbliche. Ad esempio il fatto che il pick-up EV nascerà su un telaio monoscocca ribattezzato Esoscheletro (invece di sfruttare la configurazione a longheroni tipica di molti pick-up) e che sarà dotato di sospensioni pneumatiche specifiche in grado di sollevare e ribassare l’auto di 10 cm. Il nuovo pick-up full-electric sarà offerto in tre diverse versioni, con prezzi a partire da 39.900 dollari (tasse escluse).