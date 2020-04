TESLA CYBERTRUCK: QUALI COLORI PER IL PICK-UP ELETTRICO?

TESLA COME FORD ''Potete averla del colore che volete, purché sia nera'': così Henry Ford spiegava la gamma colori della sua Model T, proposta unicamente in colore nero - la vernice che asciugava più in fretta - per accelerare la produzione e contenere i costi. Ora, a un secolo di distanza, Elon Musk sembra suggerire che per il pick-up elettrico Tesla Cybertruck ci troveremo di fronte allo stesso paradosso (che storicamente prende il nome di Scelta di Hobson - non di Ford - fin dal 17° secolo).

SILVER IS THE NEW BLACK Nel suo solito modo, ossia via Twitter, Elon risponde a un follower che gli chiede se il Cybertruck avrà dei colori: ''Lo potrai wrappare nel colore che vuoi'', scrive Musk. Che cosa sottintende la risposta? Tutti sappiamo che il Cybertruck è stato presentato con la carrozzeria in acciaio non verniciato: un acciaio inossidabile laminato a freddo, per la massima resistenza, lasciato volutamente a vista. Ma se ''silver is the new black'' è argomento dibattuto.

WRAPPING FATTO IN CASA? Per qualche tempo sono circolate voci secondo cui Tesla proporrà il Cybertruck non solo a nudo, ma anche verniciato in una serie di colori più o meno variegata. Dati gli ultimi commenti di Musk, questo potrebbe non accadere. Ma da qui a pensare che l'Azienda intenda avviare un servizio di personalizzazione tramite wrapping fatto direttamente in casa sembra sì innovativo, ma difficilmente realizzabile: l'applicazione delle pellicole in genere si fa a mano, con tempi non compatibili con la normale produzione industriale.

MEZZO MILIONE DI RICHIESTE Insomma, risolti i colli di bottiglia che rallentavano la produzione della Tesla Model 3, è fortemente dubbio che Musk voglia rischiare di infilarsi in un nuovo ginepraio: soprattutto perché, alla luce del mezzo milione di ordini già raccolto, i volumi di produzione del Cybertruck dovrebbero diventare assai rilevanti, a partire dalla messa in produzione nel 2021. Certo è stuzzicante pensare a un Cybertruck che sembra rivestito di legno, di pelle o addirittura di marmo: tutte cose possibili con l'applicazione delle skin. Che Musk abbia trovato il modo di farlo velocemente e in modo automatizzato? Scopriremo presto se il buon vecchio Elon ha sorprese in serbo per noi.