LEGO IDEAS Su Lego Ideas, la piattaforma ufficiale di Lego dove i fan possono proporre idee direttamente alla Casa madre, il progetto di un Tesla Cybertruck ha rapidamente superato l'importante soglia dei 10mila voti. Superarla non garantisce di per sé che il progetto venga effettivamente realizzato in modo ufficiale da Lego, ma che l'Azienda danese produttrice dei mattoncini più famosi del mondo lo prenderà in seria considerazione.

BRICKINNICK Il modello è stato realizzato da BrickinNick, un nome noto tra gli appassionati di Lego, con oltre 22mila follower su Instagram. Nick ha anticipato tutti, lanciando per primo su Lego Ideas un progetto di Cybertruck, che gli ha permesso di superare lo scoglio dei primi mille voti in soli tre giorni. Considerato che il suo altro progetto presente sulla piattaforma (che ha a che fare con Winnie the Pooh) conta 1700 voti raccolti dallo scorso giugno, si può capire che il successo di Cybertruck è stato decisamente fulminante.

LE DICHIARAZIONI In un'intervista alla testata americana Car and Driver è lo stesso BrickinNick, grande fan di Tesla, a dichiarare che l'essere arrivato con il progetto completo nel giro di poco più di una settimana dallo svelamento del Cybertruck ha sicuramente aiutato il successo della sua idea. Il progetto è stato visto, rivisto, modificato e completato anche nel corso di una 24 ore in diretta sul suo canale Twitch, e il designer ha dichiarato che, per fare un esempio, l'area intorno ai fari ha visto almeno 10 modifiche prima di arrivare alla versione definitiva. ''A differenza che con il metallo, non si possono piegare i Lego per ottenere la forma desiderata, e capire quali fossero le giuste combinazioni per arrivare al risultato che volevo è stato davvero difficile. Ci sono stati vari momenti in cui ho pensato di lasciar perdere''.

ACCESSORI Non contento di un progetto già di grande successo, BrickinNick ha poi aggiunto altri simpatici accessori all'idea originale, come dei pupazzetti raffiguranti Elon Musk e il designer Franz von Holzhausen (che tiene in mano un martello e una palla di metallo) e un piccolo CyberQuad. E, per chi proprio non ce la fa ad aspettare il progetto ufficiale, il buon Nick ha reso pubblico anche un video in cui mostra come realizzare il progetto in maniera casalinga.