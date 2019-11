WORLD PREMIERE "Mind blowing", strabiliante. Nell'annunciare l'ultima invenzione della propria azienda, Elon Musk si spertica in elogi e rassicura: sarà qualcosa di mai visto prima. Stanotte (venerdì 22 novembre) alle 5.00 ora italiana il mondo farà conoscenza con il tanto atteso Tesla Cybertruck, l'auto elettrica formato pickup. Nel riquadro qui sotto, la diretta streaming della cerimonia di presentazione al Tesla Design Center di Los Angeles. L'orario non è dei più agevoli, ma i fan del brand californiano non vorranno perdersi l'evento: perché "live" fa tutto un altro effetto.

MONSTER TRUCK Si specula da anni, sull'ancora misterioso pickup truck ad emissioni zero con il quale Tesla aspira ad aggredire anche la categoria dei mezzi da lavoro (ma non solo, negli Usa). Si fantastica di uno stile futuristico alla Blade Runner, ma al momento in rete si sussegguono soltanto rendering virtuali: a Palo Alto, a mantenere i segreti sono dei maestri. Quel che è certo, è che il disegno sarà tutto tranno che convenzionale, e che le dimensioni specchieranno quelle dei best seller nordamericani Ford F-150, Chevrolet Silverado, RAM 1500. Esterni a parte, Tesla Cybertruck (ammesso che si chiamerà proprio così, al signor Musk piace scherzare) dovrebbe essere equipaggiato di due motori elettrici, uno per assale, di potenza e coppia straordinaria. Autonomia tra i 650 e gli 800 km, spazio in cabina fino a 6 persone, elettronica di bordo mai così intensiva su un pickup. Le premesse sono infuocate: puntate la sveglia alle 5, lo show non vi deluderà.