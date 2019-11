MATTONCINI GIAPPONESI Quante sono le auto protagoniste di set LEGO? La prima ruota da abbinare ai mattoncini è stata costruita nel 1962, e da allora sono centinaia i modellini di auto prodotti dall’azienda danese. Dopo quello della Batmobile, l’ultimo è dedicato a una delle supercar giapponesi più iconiche degli ultimi anni, la Nissan GT-R Nismo.

CURATO E PRECISO Pur rimanendo un modello facilmente approcciabile a tutti (diversamente da altri più complessi), anche ai più piccini, la Nissan GT-R Nismo è un modello molto curato, e che per poter risultare credibile ha richiesto la sperimentazione di diverse tecniche di costruzione, in particolare per quanto riguarda la fanaleria posteriore, con le luci disassate, uno dei tratti caratterizzanti della macchina.

IL PRIMO DI UNA LUNGA SERIE Il nuovo modello è stato presentato direttamente nella sede Nissan di Yokohama, di fronte all’amministratore delegato di LEGO, Niels B. Christiansen, e al vice presidente di Nissan, Asako Hoshino. La GT-R Nismo è il frutto della prima collaborazione tra LEGO e una casa automobilistica giapponese; prevedibile, a questo punto, che in un futuro non troppo lontano possano arrivare altri modelli, sia di Nissan che di altre case del Sol Levante. Di seguito vi lasciamo una breve e simpatica tabella “comparativa” tra i due modelli di GT-R, quella vera e quella fatta con i mattoncini.

Nissan GT-R NISMO LEGO® Nissan GT-R NISMO Tempo di sviluppo Oltre 10 anni Circa 12 mesi Pezzi Più di 90.000 298 Tempo di assemblaggio Circa 8 ore per il veicolo, più ore aggiuntive per il lavoro dei takumi sul motore*1 Costruttore LEGO® esperto: 20 minuti Velocità massima Oltre 310 km/h Spinta a mano Marce 6 marce con doppia frizione 1 avanti, 1 indietro Peso 1720 kg 193 g Istruzioni per l’assemblaggio Non incluse Incluse Carburante Benzina super Creatività Autonomia Oltre 550 km Illimitata Ore di divertimento Infinite Infinite

NON SOLO LEGO Per l’occasione è stato anche presentato il modello 2020 della Nissan GT-R Nismo, il più potente e performante di sempre, con paraurti anteriore e posteriore, tetto, bagagliaio e spoiler posteriore in fibra di carbonio. Nuovi anche i parafanghi anteriori con inedite prese d’aria, cerchi ancor più leggeri, freni Brembo in carbonio e nuovi turbocompressori.

APPUNTAMENTO AL 2020 La LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO sarà disponibile in tutto il mondo a partire da gennaio 2020. È anche il primo set di questa linea a introdurre alcune importanti novità: ci sono molti più pezzi (ben 298) e il modello è più grande di circa il 25%.