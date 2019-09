Autore:

Alessandro Perelli

UNA AVENTADOR SV DI LEGO Sull’onda lunga dei modelli in scala realizzati con i mattoncini della Lego, anche la supercar italiana Lamborghini Aventador SV è stata fedelmente replicata da un appassionato amatore. Infatti, come già successo in altre occasioni, siamo di fronte a quello che in gergo si definisce un MOC (My Own Creation), ovvero costruzioni Lego uniche e non vendute direttamente dalla Casa madre, ma ideate da veri e propri appassionati, che cercano consensi sul web per poi convincere Lego a mettere in produzione la scatola di montaggio. Il modello in scala 1:12 è realizzato con parti originali LEGO e rimane fedele al design della vera supercar.

DETTAGLI MOLTO CURATI Presenta portiere, cofano anteriore e posteriore apribili, fari funzionanti e sospensioni a ruote indipendenti su entrambi gli assi. Il modellino è telecomandato e si muove grazie a due piccoli motori elettrici. Non sono fornite misure e altri dettagli della Lamborghini Aventador SV fatta di mattoncini Lego e nemmeno un prezzo di acquisto, poiché l’autore non si è sbilanciato in tal senso. Non resta che vedere se la supersportiva fatta con i mattoncini di plastica riscuoterà il successo sperato, tanto da convincere Lego a realizzarla e metterla in vendita. Ricordiamo che la Lego ha già in catalogo modelli repliche di vetture sportive come Porsche 911 GT3 e Bugatti Chiron.