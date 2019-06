Autore:

Giulia Fermani

NUOVA LEGO DEFENDER La nuova Defender è pronta al debutto! Ok, in forma di Lego; per l’auto vera e propria, attualmente in fase di test, il lancio è previsto entro la fine dell'anno. Gli appassionati del sito di giocattoli Lego The Brothers Brick hanno intercettato sul web la replica della nuova Defender fatta di 2573 pezzi di Lego Technic. Il modello non ha elementi elettrici, tuttavia il prezzo al pubblico del set nel Regno Unito sarà di ben 159,99 sterline (quasi 180 euro).

CARATTERISTICHE Il modellino basato sulla variante Defender "90" a tre porte con passo corto dovrebbe arrivare sul mercato a ottobre, poco dopo la presentazione del vero Defender, di cui sarà disponibile anche una versione "110" a cinque porte. Il modellino sarà equipaggiato con un meccanismo di sterzo funzionante, un cambio sequenziale a 4 velocità, tre differenziali e sospensioni indipendenti oltre a un argano funzionante nella parte anteriore del veicolo. Se dell'auto orginale sono disponibili ad oggi solo immagini in abito mimetico, ad eccezione di una spy shot trapelata proprio oggi, il giocattolo della Lego sarà invece di un bel verde oliva. Il modello -dire modellino è quasi riduttivo- misura 22 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza.