Autore:

Emanuele Colombo

ANTEPRIMA Il debutto della nuova Land Rover Defender si avvicina a passi da gigante ed ecco un video che ritrae sia la versione a cinque porte sia la versione a tre porte, sostituta della Defender 90, impegnate nei collaudi al circolo polare artico.

COME PRIMA, PIÙ DI PRIMA Tutta nuova, la Defender 2.0 rimane fedele a sé stessa senza snaturarsi: “Il nuovo Defender farà tutto quello che i nostri clienti si aspettano da esso, senza essere un copione di ciò che è successo prima”, ha promesso Felix Bräutigam, responsabile marketing di Jaguar Land Rover.

LE NOVITÀ Quindi? Il frontale presenta alcuni elementi tipici della Defender 90 e Defender 110 degli anni 80, e le forme restano squadrate anche se smussate in alcuni punti, come abbiamo visto sulla nuova Discovery. A bordo, la strumentazione è completamente digitale, con un display panoramico a centro plancia per l'infotainment.

SOTTO SOTTO L'abitacolo della versione a cinque porte potrebbe essere attrezzato per ospitare fino a 7 passeggeri, anche se l'accesso alla terza fila, a giudicare dalle immagini, potrebbe non essere particolarmente agevole. La nuova Defender, allestita sulla piattaforma in alluminio MLA, sarà poi equipaggiata con sospensioni indipendenti, aspetto che potrebbe far storcere il naso ai puristi dell'off-road.

I MOTORI Allo stato attuale, non è chiaro se sotto al cofano della nuova Land Rover troveremo i motori diesel della famiglia Ingenium, recentemente confermati sulla nuova Range Rover Evoque, ma certamente sono in previsione motori ibridi di varia natura: dal mild-hybrid al plug-in. Altrettanto certamente è prevista la trasmissione automatica, non è chiaro invece se in gamma potranno esserci anche versioni con cambio manuale.

VERSIONI E PREZZI La presentazione della nuova Land Rover Defender è prevista per il 2019, con le prime consegne nelle concessionarie posticipate al 2020. In gamma dovremmo ritrovare i consueti modelli Defender 90 e Defender 110, con prezzi di partenza stimati intorno a quota 40.000 euro circa per la versione d'ingresso, che non è detto venga importata in Italia. Prezzi che potrebbero quasi raddoppiare per le versioni top.