Autore:

Luca Cereda

QUANDO Tra i remake più attesi del mondo dell'auto c'è certamente quello della Land Rover Defender. Annunciato tempo fa, rimane avvolto nel mistero, anche perché i tempi di uscita del nuovo modello si stanno allungando. Nel 2019 avremo notizie ufficiali ma l'arrivo nelle concessionarie dovrebbe protrarsi fino al 2020. Almeno secondo le nuove informazioni pubblicate dalla stampa d'oltremanica, solitamente ben informata sulle vicende del gruppo JLR.

MOLTIPLICATA Autocar anticipa che la nuova Defender darà vita a una terza famiglia nell'universo Land Rover, dopo Discovery e Range Rover. Usciranno, cioè, più versioni dell'iconico fuoristrada inglese, lontane tra loro nel prezzo e nelle misure. Pare che la Casa sia intenzionata a ripristinare le diciture Defender 90 e Defender 110: la verrà utilizzata per le versioni passo corto, tre porte e dal prezzo più abbordabile (intorno ai 45.000 euro); la seconda spetterà invece all'alto di gamma, con passo lungo e prezzi da circa 80.000 euro.

MOTORI Tutte le nuove Defender nasceranno sulla piattaforma MLA (in alluminio) del Gruppo, a spingerle troveremo i motori della famiglia Ingenium. A quattro cilindri (come base) sulle versioni più accessibili - che otterranno certamente al mild hybrid e (forse) anche l'ibrido plug-in – a sei cilindri in linea sulle Defender più performanti e costose. Con trazione integrale e trasmissione automatica di serie.

COME SARA' Resta da capire come cambierà il look della Defender. Una questione controversa, giacché il pubblico sembra quantomeno diviso sulle linee tracciate anni fa (2011) dalla concept DC100. Il design sembra, dunque, essere stato rivisto, traendo ispirazione anche dalla Discovery SVX. Di sicuro l'aspetto rusticano del mezzo – per come lo conoscevamo – verrà contaminato dalla moda dettata dalle Sport Utility, mentre la produzione avverrà probabilmente nella fabbrica sita in Slovacchia, su una linea parallela a quella della Discovery.