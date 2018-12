Autore:

Marco Congiu

QUELLA NUOVA Il debutto della nuova Land Rover Defender si avvicina a passi da gigante. La presentazione è prevista per il 2019, con le prime consegne nelle concessionarie posticipate al 2020. Tutta nuova, la Defender 2.0 rimane fedele a sé stessa senza snaturarsi, senza cedere al fascino dei SUV che tanto spopolano in questo periodo: qui siamo davanti ad un'icona mondiale del fuoristrada. Vediamo tutto quello che sappiamo dopo gli ultimi avvistamenti con queste fresche immagini dei nostri attenti fotografi.

QUESTIONE DI STILE Felix Brautigam, Chief Marketing di Jaguar Land Rover, ha puntato verso le stelle in occasione del Salone di Parigi 2018. «Il nostro brand è fatto di passione, e solo le icone che muovono questo sentimento. La verità è che il mondo non ha bisogno di un altra casa premium che punti a realizzare un prodotto che anche la concorrenza sia in grado di vendere. Queste icone sono ciò che ci contraddistingue: il nostro heritage è la nostra forza.»

LA STORIA SIAMO NOI Il prototipo di nuova Land Rover Defender, con camuffature sempre minori rispetto ai primi avvistamenti, inizia a mostrare le forme definitive dell'icona inglese. Il frontale presenta alcuni elementi tipici della Defender 90 e Defender 110 degli anni '80, mentre le forme restano squadrate anche se smussate in alcuni punti, come abbiamo visto sulla nuova Discovery. Lo spazio posteriore dovrebbe essere adatto ad ospitare 7 passeggeri, anche se l'ultima fila potrebbe essere più scomoda del previsto. Il carrello potrebbe diventare una necessità per i lunghi viaggi, ma la nuova Defender sarà con ogni probabilità dotata dell'immancabile gancio di traino.

SCHEDA TECNICA: COSA SAPPIAMO Oltre alla piattaforma in alluminio MLA, la nuova Defender sarà equipaggiata con sospensioni indipendenti, aspetto che potrebbe far storcere il naso ai puristi dell'off-road. I motori della famiglia Ingenium troveranno agilmente spazio sotto il cofano, mentre powertrain ibridi di varia natura – dal mild-hibrid al plug-in – quasi sicuramente saranno offerti come optional.

I PREZZI Si ma quanto costa la nuova Land Rover Defender? Per il momento sappiamo che Land Rover dovrebbe essere intenzionata a dar vita ad una famiglia trasversale proprio grazie alla nuova Defender, che si affiancherebbe a Discovery e Range Rover. Dovremmo quasi sicuramente ritrovare la Defender 90 e la Defender 110, con prezzi di partenza a quota 40.000 euro circa per la versione d'ingresso che potrebbero quasi raddoppiare per le full optional.