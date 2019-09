Autore:

La Redazione

LAND ROVER DEFENDER IN VIDEO Al Salone di Francoforte 2019 debutta ufficialmente il nuovo Land Rover Defender 2020 che, lato fuoristrada, risulta ampiamente migliorato. La nuova versione è disponibile a passo corto e lungo, i classici Defender 90 e Defender 110 con cerchi da 18 a 22 pollici, con pneumatici all-terrain e mud-terrain. Dal 2021 anche Defender 130: lunghezza di 510 cm, stesso passo di Defender 110. Come optional è disponibile anche il controllo della trazione con taratura adattabile al tipo di terreno. Scopri di più nel nostro video live dal Salone di Francoforte 2019. Per conoscere tutte le altre novità, invece, leggi il nostro speciale Stand Land Rover.