Autore:

Federico Sardo

NUOVO LOGO PER VOLKSWAGEN È un periodo di grandi cambiamenti in casa Volkswagen, e tra questi vedremo presto anche un nuovo logo. Sarà infatti presentato al Salone di Francoforte in partenza il 12 settembre, dove vedremo anche l'elettrica ID.3, auto molto significativa per il futuro del marchio tedesco, anche a livello valoriale.

NUOVO LOGO MA NON SOLO Distanziandosi da un recente passato fatto anche di scandali, Volkswagen è sempre più indirizzata verso una rivoluzione, con l'idea di passare da semplice Costruttore automobilistico a vero e proprio fornitore di servizi di mobilità in senso più ampio, e di diventare un'azienda più giovane, digitale e moderna. Anche attraverso una comunicazione fatta di storie autentiche, più che della rappresentazione di un mondo perfetto.

COME SARÀ Ha senso che un cambiamento di questo tipo passi anche dall'immagine, e da ciò che più rende riconoscibile un marchio: il suo logo. Sviluppato non da un'agenzia esterna ma da un lavoro congiunto dei settori Design e Marketing della Casa, il nuovo badge, secondo le indiscrezioni del quotidiano economico tedesco Handelsblatt, sarà snello, semplice e diretto, e abbandonerà il 3D in favore della bidimensionalità. Pare inoltre che il colore sarà un semplice bianco su nero: minimalismo allo stato puro, insomma.

GRANDI LAVORI IN CORSO A cambiare sarà innanzitutto il logo sul grattacielo della sede Volkswagen di Wolfsburg, e a seguire saranno interessati tutti i concessionari e i partner a cominciare dall'Europa, per poi passare alla Cina e infine a Nord e Sud America. Indicativamente verranno sostituiti circa 70mila loghi: una delle più grandi operazioni di questo tipo mai viste nel settore automobilistico. Non è ancora trapelata ufficialmente nessuna immagine del nuovo e attesissimo logo, ma saremo pronti a mostrarvelo non appena sarà presentato a Francoforte.