Autore:

La Redazione

LA SIGNORA DEGLI ANELLI C'è un'auto che allo stand Audi al Salone di Francoforte 2019 ce la mette tutta per rubare la scena a nuova RS6 Avant. È nuova RS7 Sportback, seconda generazione della coupé ammiraglia dei Quattro Anelli, che proprio come la super wagon spinge sotto il cofano un 8 cilindri biturbo benzina da 4 litri da 600 cv, nome di matricola V8 4.0 TFSI. Cifre pazzesche, come i 3,6 secondi sullo 0-100. A concorrere all'efficienza energetica è il sistema mild hybrid 48 Volt, ovvero: recupero energia elettrica in frenata, rilascio dell'energia in fase di veleggio a motore spento. Guarda il video live da Francoforte.