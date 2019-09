Autore:

La Redazione

PRIME TIME Per sentirsi al centro del mondo (il mondo auto, almeno) stando comodamente seduti sul sofà di casa. E il centro del mondo, per i prossimi giorni è Messe Frankfurt, sede della 68esima edizione del Salone dell'auto di Francoforte. La tradizionale Volkswagen Night, cerimonia nella quale il Gruppo mostra in anteprima a stampa e vip i suoi nuovi prodotti, va in onda quest'anno anche sui pc e i tablet di tutti gli appassionati: appuntamento stasera lunedì 9 settembre 2019 alle 19.45 (il Salone apre domani agli operatori). Puoi seguire il live streaming da questo link, oppure anche cliccando l'icona sottostante.

EUROVISION L'ammiraglia del Gruppo, ovvero il marchio Volkswagen, ma anche le sorelle Audi, Skoda, Seat, Lamborghini e Porsche. La Volkswagen Night come carrellata di premiere mondiali di ogni gusto, dalle elettriche Volkswagen ID.3 e Porsche Taycan alla supersportiva Lamborghini Sian, passando per Audi Q3 Sportback, Skoda Octavia, Seat Leon e altro ancora. A Francoforte 2019, Wolfsburg è protagonista assoluta. Non perdere l'occasione di conoscere prima degli altri cosa riserva il Gruppo per il mercato auto 2020. Perché ne vedremo delle belle.