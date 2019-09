Autore:

Giulia Fermani

STAND LAND ROVER Pietra miliare della famiglia Land Rover, alla fine del 2019 arriverà la tanto attesa nuova Defender. Non prima delle presentazioni di rito in occasione del Salone di Francoforte. L'icona britannica verrà proposta inizialmente nelle versioni a passo corto e passo medio - Defender 90 e Defender 110 - alle quali si aggiungerà nel 2022 l'edizione a passo lungo Defender 130.

LAND ROVER DEFENDER L'autotelaio è come sempre ultrarobusto: abbandonati i longheroni in favore di una monoscocca derivata dalla piattaforma D7U dei modelli in lega leggera Land Rover, la massa risulta inoltre contenuta e la rigidità torsionale intatta. Di serie, nuova Defender 2020 avrà molle e ammortizzatori idraulici, mentre come optional si potrà scegliere un sistema pneumatico adattivo.