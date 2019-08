Autore:

Giulia Fermani

LE NOVITÀ OPEL Al Salone di Francoforte 2019 debuttano nuova Opel Corsa, Grandland X Hybrid e nuova Opel Astra. Nuova Opel Corsa per la prima volta sarà disponibile anche in versione elettrica a batterie, Corsa-e, che promette di macinare fino a 330 chilometri in solo elettrico.

OPEL CORSA E CORSA-E La nuova Opel Corsa, lunga 4,06 metri, monta motori benzina e diesel da 75 CV a 130 CV. La sesta serie della compatta Opel arriva anche in versione elettrica a batteria, Corsa-e, con batteria da 50 kWh, che può contare su una potenza di 136 CV. A Francoforte debutta anche Opel Corsa-e Rally: la prima auto da corsa pensata per i rally spinta da un motore elettrico. Alla base della vettura da rally vi è la versione elettrica dell’hatchback Opel Corsa. L'auto monta sempre un motore sincrono da 100 kW (136 CV) in grado di sviluppare una coppia massima di 260 Nm.

GRANDLAND X HYBRID4 Allo stand Opel (D31 nel padiglione 11.0) del Salone di Francoforte è il turno anche del nuovo Grandland X Hybrid4 a trazione integrale: l'ibrido plug-in abbina la potenza del turbobenzina 1.6 da 200 CV a due motori elettrici da 80 kW (109 CV), per una potenza complessiva di oltre 300 CV. Grandland X Hybrid4 offrirà quattro modalità di guida – elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport – e sarà in grado di percorrere fino a 52 chilometri in modalità puramente elettrica.

OPEL ASTRA Generazione di motori completamente nuovi e trasmissioni di nuovo sviluppo per nuova Opel Astra, anche lei in scena alla kermesse tedesca. Le unità turbo benzina tre cilindri sono disponibili da 1.2 e 1.4 litri di cilindrata e livelli di potenza che vanno da 110 CV a 145 CV. Segni particolari? Ecologista: le emissioni di CO2 sono state tagliate fino al 21% rispetto al modello precedente.