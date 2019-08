Autore:

Federico Sardo

NOVITÀ LAMBORGHINI Lamborghini ha postato sul proprio account di Instagram una foto molto misteriosa, che non rivela praticamente nessun dettaglio se non il fatto che ci sarà qualche novità in arrivo a Francoforte. È un periodo di annunci per la Casa di Sant'Agata Bolognese, infatti solo pochi giorni fa vi parlavamo delle ultime versioni di Huracán e Aventador in rampa di lancio, e ora arriva questo annuncio (ancora del tutto immerso nel segreto) ad anticipare qualcos'altro, non si sa ancora bene cosa, ma sicuramente qualcosa di succoso.

APPUNTAMENTO A FRANCOFORTE Di che cosa potrebbe trattarsi? Per ora Lamborghini ci dice solo che sta arrivando qualcosa di nuovo e di essere pronti a aprire gli occhi davanti al futuro, dando poi appuntamento al Salone di Francoforte (che si terrà nel corso della seconda e della terza settimana di settembre). Tra le speculazioni degli appassionati, l'idea più gettonata è quella che si tratti della tanto chiacchierata prima auto ibrida della Casa del toro: una supposizione che troverebbe almeno un paio di riscontri.

GLI INDIZI Pare infatti che l'uscita di quest'auto ibrida, anche se non si conosce ancora la data, sia una notizia sicura, e che il modello sarebbe già stato mostrato ad alcuni clienti selezionati. Inoltre si diceva che questa tanto chiacchierata ibrida avrebbe avuto qualche elemento in comune, a livello di estetica, con la concept car Lamborghini Terzo Millennio, e quel poco che si intuisce dalla foto postata su Instagram ci mostra una fanalatura che ricorda da vicino proprio quella vista in quell'occasione.

I DUBBI Un forte dubbio che permane riguardo l'arrivo di questa nuova ibrida è se si tratterà di una limited edition (o ancora una volta di una concept), oppure se sarà a tutti gli effetti un nuovo modello pronto a entrare nel catalogo della storica azienda italiana. A giudicare dall'hype che sin da ora la Casa sta costruendo, optiamo per quest'ultima ipotesi. Staremo a vedere, e sicuramente vi terremo aggiornati.