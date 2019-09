Autore:

Giulia Fermani

E-CUPRA Marchio indipendente da febbraio 2018, dopo Formentor Cupra guarda avanti e presenta all'IAA 2019 Tavascan Concept, prototipo che anticipa forme e contenuti di un futuro Suv coupé sportivo e 100% elettrico.

VERDE FUOCO Al primo sguardo, di Tavascan saltano all'occhio le linee tese e aggressive della carrozzeria (taglio del cofano spiovente, primo montante e parabrezza molto inclinati) e il design a turbina dei cerchi in lega da 22 pollici. Del concept che Cupra ha messo a punto per Francoforte 2019, a colpire sono inoltre sia gli interni (il volante ha un design originale a tre razze, mentre il quadro strumenti è completamente digitale e a struttura "flottante"), sia le performance dichiarate: due motori elettrici, 306 cv di potenza, 0-100 km/h in 6,5 secondi. Batterie da 77 kWh e 450 km di autonomia. Tavascan è "green", ma anche "hard".