Autore:

La Redazione

ESSE ELETTRICA L'avanzata elettrica Mercedes prende slancio. Dopo il Suv EQC, dopo il van EQV, ora tocca alla sedan di lusso. Al Salone di Francoforte 2019 ecco Mercedes EQS, terzo modello dell'ancora giovane divisione Mercedes EQ e alterego in chiave zero emissioni dell'ammiraglia Classe S. Silhouette da coupé a quattro porte, interni futuristici e spaziosi. Tutte le info tecniche nel nostro video live dall'IAA. Per conoscere le altre novità della Stella presenti a Francoforte, passa allo speciale di stand.