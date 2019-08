Autore:

Giulia Fermani

NOVITÀ PORSCHE Passerella inaugurale al Salone di Francoforte 2019 per la Porsche Taycan, prima elettrica della Casa di Zuffenhausen. Ed è subito rivoluzione. Al suo fianco la nuova Porsche Macan Turbo 2020.

PORSCHE TAYCAN Della nuova Porsche Taycan al debutto a Francoforte 2019 esisteranno tre versioni: una base -se così si può dire - e due edizioni più prestazionali, una delle quali equipaggiata in più anche di sistema di sterzo integrale, cerchi da 21 pollici e dischi freno in ceramica. In comune, però, avranno le batterie da 90 kWh che promettono 500 km di autonomia e la funzione"overboost": 2,5 secondi di potenza supplementare. All'interno quadro strumenti digitale dalla superficie curva da 16,8 pollici di ampiezza e schermo centrale da 10,9 pollici.

PORSCHE MACAN A Francoforte 2019 vedremo anche la nuova Porsche Macan Turbo 2020. Sotto al cofano, il V6 biturbo da 2,9 litri, 440 CV e 550 Nm da 1.800 a 5.600 giri accoppiato al cambio a doppia frizione PDK a 7 marce e trazione integrale. Lo stesso di Cayenne S e Panamera 4S, insomma. Già ordinabile - ma le consegne in Italia cominceranno a ottobre - la nuova Macan ha un listino che parte da 95.312 euro.