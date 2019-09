Autore:

Giulia Fermani

STAND LAMBORGHINI A Francoforte Lamborghini presenterà la prima auto con powertrain ibrido della sua storia: LB48H, nome in codice della Unico, ha numeri da capogiro. Come da capogiro è il prezzo: i 63 esemplari previsti per la produzione sono stati già venduti tutti, a un prezzo di 2,5 milioni di dollari l'uno.

LAMBORGHINI LB48H La supercar in serbo per il Salone di Francoforte 2019, LB48H Unico, sarà dunque la prima Lamborghini a propulsione ibrida. Spinta da un motore di 6,5 litri V12 aspirato da 789 CV abbinato a unità motrice elettrica in grado di fornire 49 CV di potenza aggiuntiva, la supercar del Toro a duplice alimentazione ha le carte in regola per dare filo da torcere a Mercedes AMG-One, Aston Martin Valkyrie, Ferrari SF90 Stradale...