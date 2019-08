Autore:

Giulia Fermani

TUTTE LE NOVITÀ Al Salone di Francoforte 2019 debutta l'ultima versione di BMW X6, accanto alla terza generazione della compatta BMW Serie 1. Sotto i riflettori, anche la lussuosa vettura sportiva a quattro porte BMW Serie 8 Gran Coupé, la nuova BMW Serie 3 Touring e la nuova edizione della BMW X1. La nuova BMW X5 Protection VR6 Security Vehicle che fa la sua prima apparizione a Francoforte combina la capacità di avanzare su qualsiasi terreno con alti livelli di protezione personale. La presentazione dell' ibrida plug-in BMW Vision M NEXT, poi, apre uno spiraglio sul futuro più estremo e sportivo della Casa.

NEW X6 La famiglia X di BMW si evolve e lo fa attraverso l'ultima Sports Activity Coupé: la nuova BMW X6 al debutto mondiale all'IAA Cars 2019 segna l'arrivo della terza generazione del modello. A dodici anni dal lancio della prima serie a Francoforte nel 2007, la X6 si presenta con dimensioni aumentate ma solito look da sportiva, ora ancora più filante visto che riprende le forme della X4 per il posteriore e l’aggressività della nuova Serie 8 per l’anteriore. Gli ordini sono già aperti, ma arriverà in Italia a novembre 2019, con un prezzo di partenza pari a 80.700 euro e una scelta di quattro motori. Le specifiche standard includono il BMW Live Cockpit Professional con un quadro strumenti completamente digitale e un display di controllo da 12,3 pollici.

NUOVA SERIE 1 Design rinnovato e una tecnologia di guida che ha subito un'ampia revisione: la nuova edizione della BMW Serie 1 utilizza per la prima volta la piattaforma a trazione anteriore FAAR. La BMW Serie 1 di terza generazione avrà a disposizione la trazione integrale intelligente BMW xDrive non appena il modello sarà lanciato, dunque a settembre 2019. Tra le nuove funzionalità ci sono l' Head-Up display BMW, offerto per la prima volta in questo modello, e una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida.

SERIE 8 GRAN COUPÉ Segmento del lusso non ti temo: BMW aggiunge una terza variante alla nuova gamma Serie 8, la nuova BMW Serie 8 Gran Coupé. Derivata direttamente dalla nuova BMW Serie 8 Coupé, frontale e coda si somigliano parecchio, non mancano però le differenze tra le due, a partire dalle dimensioni. La lunghezza cresce di 231 mm, oltrepassando quota 5 metri (508 cm), così come anche la larghezza aumenta di 30 mm (1 metro e 93). In altezza, la Gran Coupé misura infine 1 metro e 40, cioè 61 mm in più. Al lancio di settembre, le stesse tre motorizzazioni che già equipaggiano Serie 8 Coupé e Cabriolet, che vanno da 320 CV a 530 CV e sono abbinate a una trasmissione Steptronic a otto velocità e alla trazione integrale BMW xDrive.

M8 COUPÈ E CONVERTIBLE Auto sportive ad alte prestazioni e insieme di lusso? Bmw risponde con un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo. Questo si traduce nei 600 CV erogati dalle nuove BMW M8 Coupé e BMW M8 Convertible e in una potenza ancora maggiore (625 CV) delle nuove BMW M8 Competition Coupé e BMW M8 Competition Convertible. Tutto associato a una trasmissione M Steptronic a otto velocità con Drivelogic e al sistema di trazione integrale M xDrive e Active M Differential. Oltre a essere stata sottoposta a dieta dimagrante prima della passerella, tra le caratteristiche della M8 spiccano un telaio irrigidito, un baricentro più basso e sterzo e sospensioni rivisitati.

NUOVA SERIE 3 TOURING Fa il suo debutto alla fiera di Francoforte anche la nuova BMW Serie 3 Touring. La sesta generazione arriverà anche negli showroom dei rivenditori a settembre 2019 dotata di motori di ultima generazione e tecnologia del telaio all'avanguardia. A guidare la gamma dei modelli è la nuova M340i xDrive Touring con motore benzina da 374 CV: una versione ibrida plug-in arriverà la prossima estate 2020. Tra le migliorie troviamo guide antiscivolo per il bagagliaio - che offre capacità da 500 a un massimo di 1.510 litri - e il lunotto apribile separatamente.

X1 RESTYLING Design attentamente rivisto - griglia maggiorata, nuovi fari a LED e luci posteriori in primis - e tecnologia di guida più sofisticata per la nuova BMW X1 al Salone di Francoforte 2019. In concomitanza con il restilyng di metà carriera, la Casa bavarese lancia sul SUV compatto il nuovo motore xDrive 25e. La nuova BMW X1 offre una scelta di motori benzina e diesel a tre o quattro cilindri con potenze 140 CV a 231 CV. Una versione ibrida plug-in, in arrivo nella primavera 2020, con le nuove batterie consentirà di macinare fino a 110 km in solo elettrico.

VISION M NEXT Bmw punta molto sull'elettrico: entro il 2023 il numero totale di modelli del Gruppo con propulsore elettrificato dovrebbe aumentare fino a 25 unità. Uno sguardo al futuro elettrificato del marchio si potrà dare proprio al Salone di Francoforte, dove sfilerà la BMW Vision M NEXT. La concept car plug-in ibrida può contare su un powertrain con un motore elettrico per ogni asse, oltre a un benzina a quattro cilindri dedicato alle ruote posteriori. La potenza complessiva è di 600 CV, per un passaggio da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 300 km/h.