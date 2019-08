Autore:

Dario Paolo Botta

IL FUTURO È GIÁ QUI Audi si prepara a sbarcare al Salone di Francoforte 2019 con una serie di novità che si potranno ammirare a partire dal 12 settembre presso lo Stand Hall 3 della kermesse tedesca. Non ci aspettano dunque solo vetture di serie e modelli stradali, come l’ultima versione di Audi A3, nuova RS Q3 o la tanto attesa RS6 Avant: la Casa dei Quattro Anelli conta infatti di svelare per l’occasione una Concept Car unica nel suo genere, un SUV full electric dalla forte connotazione off-road pronto per le sfide del domani. A Ingolstadt lo hanno ribattezzato Audi AI Trail Quattro. Il nuovo Concept SUV di Audi si aggiunge così a una lunga serie di prototipi visionari, il cui culmine si è raggiunto nel 2017 con la presentazione di Audi AICON.

SUV FUTURISTICO Dall’unica immagine che abbiamo a disposizione si possono intravedere le linee e le forme della nuova Sport Utility Vehicle, una vettura alta dalle linee squadrate con pneumatici ampi fatti apposta per ogni tipologia di terreno. La carrozzeria ha una forma innovativa e bizzarra allo stesso tempo. I finestrini ampi e allungati coprono quasi tutta la fiancata dell’auto, mentre il parabrezza, da quanto è dato immaginare sarà esteso e voluminoso. Audi AI Trail Quattro adotterà ovviamente la trazione integrale Audi quattro, consentendo così alla vettura di sfruttare al massimo la coppia del propulsore elettrico. Ora, proprio curiosi di vederla dal vivo.