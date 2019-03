Autore:

Lorenzo Centenari

6 UN MITO La sua scadenza naturale è Francoforte 2019. Con ogni probabilità, sarà la prossima edizione dell'IAA a tenere a battesimo nuova Audi RS6 Avant, quarta generazione di una dinastia che in territorio station wagon non ha eguali. Né per immagine, né tantomeno per prestazioni. Non si fregerebbe della sigla RS, abbreviazione di RennSport, nientemeno che auto "da corsa". Ancora qualche mese al debutto in veste definitiva: nel frattempo, ecco un prototipo sorpreso mentre fa un picnic nei boschi dell'Inferno Verde. Dove, se non tra i cordoli delle 74 curve dell'Anello Nord del Nürburgring, poteva nuova RS6 battezzare il proprio ritiro precampionato.

GRIP WAGON Che l'esemplare di Audi A6 tappezzato di adesivi camouflage appartenga alla razza RS, abbiamo pochi dubbi. Il doppio terminale di scarico a sbalzo, le minigonne laterali, le ruote di diametro maggiorato e dalla spalla sottilissima, in generale un telaio talmente basso da strusciare contro l'asfalto, almeno in ingresso curva, col pilota aggrappato ai freni e lo sterzo piegato a 90 gradi (in gallery, una foto rende l'idea meglio di mille parole: individuatela). A guadagnare profondità è anche l'alettone posteriore, mentre per il resto abbiamo una comune A6 Avant nuovo corso, cioè una wagon taglia L (494 cm la lunghezza della versione standard) dallo stile tanto imponente, quanto armonico.

NON SOLO AVANT Una qualsiasi Audi A6 Avant, ma soltanto in superficie. Perché sottopelle si nasconde una vettura da competizione armata di V8 biturbo da 4 litri di cilindrata e una potenza di almeno 615 cv, una decina in più rispetto all'RS6 che va a sostituire in gamma. La cavalleria cresce relativamente, mentre la coppia motrice schizzerà da 700 ad 800 Nm, anche senza l'ausilio di un sistema ibrido. Trasmissione automatica a 8 rapporti e trazione integrale "quattro" completano il pacchetto pronto gara. Ah, a differenza delle strategie passate, Audi trasformerà in RS6 anche nuova A6 berlina: per la conterranea BMW M5, non esattamente una bella notizia.