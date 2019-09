Autore:

Lorenzo Centenari

RS ATTACK È il Salone di casa, è il momento giusto per sparare alto. Oltre ad RS6 Avant, Audi spinge sul palco di Francoforte 2019 anche un altro cacciabombardiere, e con nuova RS7 Sportback schiera una coppia d'attacco micidiale. Stesso motore, due stili di gioco diversi. RS7 è la coupé a 5 porte dei sogni, sia di coloro per i quali l'auto è arte in movimento, sia degli amanti delle prestazioni dure e pure. Sfoglia la gallery e assapora l'emozione e clicca qui per vederla in video dal Salone.

EXTRA MILD Come la wagon RS6 Avant, anche Audi RS7 Sportback di seconda generazione pesca dunque il 4 litri V8 biturbo e lo declina in salsa mild hybrid, nome in codice V8 4.0 TFSI. Potenza di 600 cv, coppia di 800 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 3,6 secondi, velocità massima (con pack Dynamic plus) di 305 km/h. Tecnologia cylinder-on-demand e architettura ibrida soft, con rete di bordo da 48 Volt e motorino elettrico in luogo dell'alternatore/starter (recupero energia in frenata e funzione "veleggio" a motore spento), permettono alla Gran turismo degli Anelli di correre selvaggia senza perdere di vista l'efficienza, tagliando i consumi in media di 0,8 l/100 km.

BLACK KNIGHT Cuore pulsante a parte, nuova Audi RS7 Sportback (in vendita a partire da ottobre 2019) è anche un design che fa sangue, eccome. Griglia nera single frame a nido d'ape, prese d'aria con blade verticali total black, passaruota come muscoli di un culturista, longarine sottoporta, dulcis in fundo il doppio scarico ovale cromato integrato nell'estrattore nero lucido. Spirito RS che trasuda da ogni poro.

CORPI SCELTI RS7 Sportback 2020 adotta di serie sospensioni pneumatiche adattive e sterzo progressivo, cioè con demoltiplicazione specifica per la guida sportiva. A richiesta, anche sterzo integrale e assetto RS plus con Dynamic Ride Control. E tramite il pulsante RS Mode, puoi richiamare dall'Audi drive select due nuovi programmi di marcia, RS1 ed RS2. Trazione integrale Audi quattro e cambio Tiptronic 8 rapporti con convertitore di coppia completano l'identikit di un prodotto d'elite dal costo (sigh) vicino ai 100.000 euro.