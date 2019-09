Autore:

La Redazione

FOTOGALLERY IN ANTEPRIMA I cancelli del Salone di Francoforte si apriranno soltanto domani, ma siamo riusciti a fare un giro tra gli stand con i telefoni spianati e pronti a rubare qualche fotografia. Ci siamo riusciti. Eccovi in anteprima quello che abbiamo immortalato girando per gli stand di alcune delle principali Case automobilistiche: quelle che da domani presenteranno i loro nuovi modelli a IAA 2019. Nei prossimi giorni su Motorbox troverete video, foto e interviste relativi alle presentazioni, ma intanto eccovi qualche piccola anteprima.