Autore:

Emanuele Colombo

RIVALE DELLA BMW M3 Per chi cerca un'alternativa più esotica della BMW M3, ma non vuole staccarsi troppo dalla meccanica e dallo stile del marchio dell'Elica la risposta è sempre quella: Alpina. L'atelier tedesco sta infatti collaudandoi prototipi della nuova Alpina B3 2020, che potrebbe venire svelata al pubblico nelle sue vesti definitive già al prossimo salone di Francoforte 2019.

LE FOTO SPIA Basata sulla meccanica della nuova BMW Serie 3 G20, la Alpina B3 è stata immortalata dai nostri fotografi durante un collaudo nell'Europa meridionale. Distintiva la targa “OAL”, che indica la regione in cui ha sede l'atelier tedesco. La nuova sportiva è caratterizzata da doppi scarichi gemellati e carreggiata posteriore, almeno in apparenza, leggermente allargata rispetto alla Serie 3 originale.

ALLARGATA, MA NON TANTO Aperta la disputa, in redazione, se si notino o meno allargamenti anche a carico dei passaruota: i fotografi sostengono di sì, ma l'argomento è controverso e in mancanza di una scheda tecnica ufficiale il dubbio resta, almeno per ora. Quasi certamente, l'Alpina B3 manterrà proporzioni più sobrie rispetto a quelle della futura BMW M3 ufficiale: che ancora non si è svelata al pubblico, ma di cui abbiamo pubblicato qui le foto spia le caratteristiche confermate.

COSA C'È SOTTO Le foto spia, va detto, non rivelano praticamente alcun dettaglio, ma sia la nuova BMW Alpina B3 S Biturbo sia la variante diesel Alpina D3 Biturbo saranno probabilmente alimentate da motori a sei cilindri in linea con una cilindrata di 3,0 litri. Per il motore a benzina si prevede una potenza di almeno 450 CV, che in combinazione con la trazione integrale, dovrebbe garantire un tempo di circa 4" nello sprint da 0 a 100 km/h.

ANCHE STATION WAGON La nuova BMW Alpina D3 G20 a gasolio potrebbe invece utilizzare la variante aggiornata tri-turbo da 388 CV del diesel sei cilindri - lo stesso motore installato sulle Alpina XD3, XD4 e D5 S - per confrontarsi con la futura BMW M340d xDrive. È dato per certo che oltre alle Alpina B3 e D3 berlina, ci saranno anche le corrispondenti varianti BMW Alpina B3 Touring e D3 Touring, per chi sull'altare delle performance non intende sacrificare praticità e capacità di carico.