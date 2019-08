Autore:

Giulia Fermani

NOVITÀ AUDI Audi si prepara a sbarcare al Salone di Francoforte 2019 con una serie di novità. Non solo vetture di serie e modelli stradali, come l'ultima versione di Audi A3, nuova RS Q3 o la tanto attesa RS6 Avant: la Casa dei Quattro Anelli conta infatti di svelare per l'occasione una Concept Car unica nel suo genere, un SUV full electric dalla forte connotazione off-road. A Ingolstadt lo hanno ribattezzato Audi AI Trail Quattro.

IL CONCEPT E LA NUOVA A3 Il nuovo Concept SUV di Audi, Audi AI Trail Quattro, mostra linee e forme da Sport Utility Vehicle, una vettura alta dalle linee squadrate con pneumatici ampi fatti apposta per ogni tipologia di terreno. Al suo fianco, allo stand Audi a Francoforte 2019 la nuova Audi A3 2020. Sono tante le novità che la Casa dei Quattro Anelli ha in serbo per la prossima generazione: tra queste, una potentissima versione RS3 da oltre 400 cavalli, una E-tron 100% elettrica, una plug-in hybrid, un'inedita variante Allroad e una in carrozzeria crossover.

Q7 E A1 CITYCARVER A quattro anni dal debutto, in occasione del Salone di Francoforte 2019 il SUV Audi Q7 subisce un profondo rinnovamento estetico e tecnologico, a partire da sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Accanto a lei alla kermesse tedesca Audi A1 di nuova generazione, prova vivente che nessuno può resistere al Suv-contagio. Attesa in Italia entro la fine del 2019, la A1 Sportback a guida alta - sulla carta d'identità Nuova Audi A1 Citycarver - mostra tratti da all-terrain, a partire dal frontale dominato dal single frame ottagonale preso in prestito dai modelli della gamma Audi Q, e dall'assetto rialzato di 4 cm.

RS Q3 E RS6 AVANT A Francoforte 2019, anche la presentazione statica della prossima generazione di Audi RS Q3 Sportback, sorta di versione sport coupé dell'ultima Q3. Il lancio sul mercato è previsto per l'inizio del 2020 e tra i miglioramenti possiamo contare un body kit più aggressivo, un assetto più ribassato, uno spoiler posteriore e cerchi da 20 pollici. Con ogni probabilità, infine, sarà proprio l'edizione 2019 dell'IAA a tenere a battesimo anche nuova Audi RS6 Avant. Quarta generazione di una dinastia che in territorio station wagon non ha eguali, nuova RS6 Avant sfoggia un doppio terminale di scarico a sbalzo, minigonne laterali, ruote di diametro maggiorato e spalla sottilissima. E un telaio talmente basso da strusciare contro l'asfalto.