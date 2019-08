Autore:

VERSO IL FUTURO E OLTRE Si prospetta un interessante kermesse automobilistica il prossimo Salone dell’auto che ci attende a Francoforte fra poche settimane. Non sarà solo l’occasione per ammirare i nuovi e luccicanti modelli esposti dai grandi Costruttori internazionali, sarà anche il momento giusto per riflettere e discutere sul futuro della mobilità umana e della rivoluzione che il mondo dell’auto si appresta a vivere da qui ai prossimi anni. In quest’ottica Hyundai ha deciso di portare fra gli stand la sua pionieristica visione di ciò che ci attende, attraverso l’esposizione al pubblico della nuovissima Concept Car Hyundai [45].

PIETRA MILIARE La nuova Hyundai [45] è un prototipo full-electric da cui i tecnici e designer coreani dovranno trarre ispirazione per lo sviluppo dei futuri modelli del marchio. Hyundai [45] rappresenta dunque un punto di svolta per la Casa di Seoul, impegnata da diversi anni nello sviluppo di tecnologie che siano in grado di riflettere lo stile innovativo e lo spirito di ricerca che animano da sempre questo Costruttore. Hyundai [45] si ispira, a livello estetico, alla prima vettura uscita dagli stabilimenti coreani negli anni 70 e si sviluppa a partire da due fondamentali elementi che connotano l’etica del Gruppo: i valori emozionali, riassunti nella parola “Sensuous – Sensuale” e la determinazione di volergli dare forma, incarnata dal termine “Sportiness – Sportività”. Hyundai [45] potrà essere ammirata a Francoforte a partire da martedì 10 settembre 2019, presso lo Stand Hall 11.