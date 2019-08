Autore:

Salvo Sardina

L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA No, Lorenzo Jovanotti, che da settimane ci fa ballare al ritmo di “Nuova era”, sicuramente non c’entra nulla. Ma è probabilmente con lo stesso spirito che Hyundai si proietta nella (appunto) nuova era del proprio brand: in una nota stampa rilasciata nelle scorse ore (con tanto di misteriosa foto teaser), infatti, la casa di Seul ha reso noto di aver cominciato a lavorare sul progetto di una nuova vettura elettrica da competizione.

CI VEDIAMO A FRANCOFORTE I Sudcoreani hanno già prodotto e commercializzato alcune vetture full electric, tra cui l’apprezzata Kona. Numerose sono state anche le vittorie nel motorsport tradizionale, visto l’impegno nel mondiale Rally e in quello Turismo Wtcr (lo scorso anno è stato il nostro Gabriele Tarquini a trionfare a bordo di una i30 N TCR). Adesso Hyundai Motor Group proverà a unire questi due aspetti vincenti, entrando nella “nuova era”. Appuntamento? Al prossimo Salone di Francoforte, dove verrà svelata la prima vettura da corsa elettrica del brand.

IL TEASER Nonostante l’IAA di Francoforte sia ormai alle porte – i giorni riservati alla stampa specializzata sono il 10 e l’11 settembre – si hanno ancora pochissime indiscrezioni sul progetto anche se tutto lascerebbe pensare a una vettura a ruote coperte. “Siamo all’alba di una nuova era di Hyundai Motorsport – ha spiegato il responsabile racing della casa coreana, Andrea Adamo – e per molti mesi il nostro team ha lavorato duramente su questo entusiasmante veicolo elettrico. Presto saremo in grado di condividere i frutti di questo lavoro, che promette di aprire un nuovo capitolo per la nostra azienda e una estensione naturale delle nostre attività sportive. Non c’è molto ancora da attendere, tutto sarà svelato all’IAA di Francoforte”.