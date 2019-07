Autore:

Federico Sardo

LA DICHIARAZIONE Opel ha annunciato i prezzi per l’Italia della nuova Corsa, la compatta a cinque porte dalla guida sportiva. “L’accoglienza del pubblico per nuova Corsa-e, l’elettrica Opel per tutti, è andata molto oltre le nostre aspettative” ha dichiarato il Direttore del Brand Opel Italia, Angelo Simone. “I motori a combustione di ultima generazione completano l’offerta. Motore a combustione o elettrico? La piattaforma multienergia permette tutte le opzioni in un solo modello. Il cliente può fare la scelta migliore per le sue necessità”.

EDITION La gamma parte con la versione Edition, che include la telecamera anteriore con frenata automatica d’emergenza. Di serie anche il Cruise Control con Limitatore di Velocità e Lane keep assist (al debutto su Opel Corsa), e il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, che avvisa il guidatore, con tre livelli di allarmi sonori e visivi, quando è il momento di fermarsi. Il sistema infotainment di serie è il Radio touch con schermo da 5" che include 4 altoparlanti, prese USB, vivavoce Bluetooth e integra Apple CarPlay e AndroidAuto. Con il motore da 75 CV ha un prezzo di listino per l'Italia di 15.550 euro ma fino al 30 settembre sarà offerta a 12.300 euro chiavi in mano (a fronte della rottamazione di una vettura di più di 10 anni).

ELEGANCE L'allestimento Elegance aggiunge, rispetto alla versione Edition, i fari Eco LED e i tergicristalli ad attivazione automatica, oltre a cerchi in lega 8 razze silver da 16 pollici, per un prezzo di listino a partire da 17.150 euro ora in offerta a 13.900 euro.

GS LINE La versione GS Line è quella più sportiva, con una pedaliera speciale, paraurti aggressivo e aerodinamico, scarico cromato e cerchi in lega da 16 pollici dal disegno Hurricane. Con il motore da 100 CV ha un prezzo di listino di 18.150 euro, in offerta a 14.900 euro.

CORSA-E L’elettrica di casa nella versione Edition (più il caricatore da 11 kW e il sistema Opel Connect) è offerta con il noleggio a lungo termine Free2Move Lease a 329 euro al mese per 48 mesi. Per le prenotazioni effettuate online entro il 30 settembre, questa offerta diventa 279 euro al mese, a parità di condizioni e servizi inclusi. La versione First Edition di Opel Corsa-e aggiunge il tetto nero e i cerchi in lega bicolore da 17 pollici ed è disponibile a 369 euro al mese, o 319 per le prenotazioni effettuate online entro il 30 settembre.