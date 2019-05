Autore:

Lorenzo Centenari

IN ESCLUSIVA Entro l'estate la conosceremo in tutti i suoi dettagli estetici, meccanici e dinamici. Per il momento, nuova Opel Corsa è ancora nel backstage per le sedute di rifinitura. La rivista Autocar ha avuto l'occasione di testare in anteprima un esemplare preproduzione: il giudizio? Ampiamente positivo, almeno da un punto di vista del feeling di guida. Del servizio dei colleghi british, qui riportiamo le riflessioni più interessanti.

PESO MOSCA La settima generazione della storica utilitaria tedesca condivide il pianale con nuova Peugeot 208, oltre che col Suv ultracompatto DS3 Crossback. Significa che nei confronti delle Corsa del passato, quella che debutterà in concessionaria nel quarto trimestre 2019 è sensibilmente più leggera, fermando l'ago della bilancia sotto la soglia della tonnellata: la versione più "tirata" grava al suolo per appena 980 kg.

CAMBIO FORZA 8 Su strada, la cura dimagrante si traduce in un'agilità e in una risposta ai comandi mai così dirette, benché gli ingegneri Opel abbiano lavorato sodo per fare di nuova Corsa un'automobilina stabile anche alle velocità autostradali. Fluido e preciso il cambio manuale a 6 marce, sviluppato in casa dal marchio del Fulmine, ancor più gradevole la trasmissione automatica a 8 rapporti, schema invece di matrice PSA.

FATTA DI CORSA Per Opel Corsa 2019, tempi di progettazione record. Sotto la vecchia proprietà GM, fino al 2016 a Russelsheim si lavorava già a una nuova edizione. Salvo poi interrompere il programma in seguito al passaggio sotto l'egida del Gruppo PSA, abbandonare la piattaforma per un'altra (l'architettura modulare CMP, Compact Modular Platform), e ripartire così da un foglio bianco, o quasi.

ECO-FRIENDLY Meglio così, dal momento che l'accesso alle tecnologie del Gruppo francese ha consentito a Corsa di salire di livello non solo dal punto di vista del piacere di guida, ma anche sotto il profilo dell'efficienza termica. Qualunque sia la motorizzazione presa in esame, la nuova generazione registra emissioni di CO2 inferiori rispetto anche alla versione più ecologica di Corsa sesta maniera.

IL DIESEL C'È Già, i motori. Il trapianto dai modelli Peugeot e Citroen riguarda sia il 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri, sia il nuovo 1.5 turbodiesel. Novità assoluta (come per cugina 208) è poi Corsa elettrica, modello del quale presto verranno svelati tutti i dettagli tecnici, in particolare il dato critico dell'autonomia di marcia. La notizia è in ogni caso la continuità di Corsa diesel, sebbene il cuore sia di targa transalpina.

A MODO MIO Come si vede anche dalle foto, il prototipo Opel testato da Autocar è ancora pesantemente protetto da camuffatura d'ordinanza. Sia all'esterno (portiere posteriori sigillate), sia anche all'interno. A proposito: software di infotainment made in PSA, ma interfaccia non completamente touch, con comandi fisici supplementari per la climatizzazione. Spazio posteriore? Il minimo sindacale, a quanto pare. Al prossimo update.