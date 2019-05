Autore:

Lorenzo Centenari

IL TRIANGOLO NO La primavera ha fatto i capricci, ma ci attendono un'estate e un autunno molto caldi. Se non per la temperatura esterna, almeno sul mercato auto, quello delle utilitarie. Nuova Opel Corsa segue a stretto giro le competitor: due francesi bellicose come nuova Renault Clio e nuova Peugeot 208, mostratesi in anticipo al Salone di Ginevra. Vogliamo metterle a confronto? Perché scegliere una piuttosto che l'altra, sarà questione di dettagli. E di gusti personali. Ognuna di esse, per arrivare prima sulla linea del traguardo si è allenata tutto inverno. E allora pronti, partenza, via. Guarda in gallery anche il foto-confronto.

DIMENSIONI Appartengono ciascuna alla categoria delle subcompatte di segmento B, e tutte e tre misurano (come in passato) 4 metri e spiccioli. 406 cm nuova Opel Corsa, 405 cm nuova Peugeot 208, 406 cm infine anche nuova Renault Clio. La variabile di scelta non saranno perciò gli ingombri esterni, diverso è semmai il capitolato spazio interno. Ma andiamo con ordine.

FRONTALE Ognuna ha il proprio stile personale, e mai come alla voce del disegno di carrozzeria è una questione di preferenze individuali. Basandoci sulle foto preliminari a nostra disposizione e pur con qualche concessione artistica, nuova Opel Corsa è forse quella che adotta il frontale più conservativo: calandra sdoppiata e puntellata di tasselli cromati, fari sugli spigoli e con le luci che ricordano affilate lame metalliche. Più sofisticato il musetto di Peugeot 208: la mascherina è di sezione maggiore e i fari a luci tripartite riproducono il classico "graffio" del Leone. Audaci i fendinebbia, zanne estratte invece da una tigre dai denti a sciabola. Elaborato ma pulito, infine, l'anteriore di nuova Renault Clio: sull'utilitaria della Régie, i gruppi ottici generano un piacevole "ricciolo", mentre il badge della Losanga interrompe al centro una elegante banda cromata a tutta larghezza.

FIANCATA Tra le tre nostre candidate, nuova Corsa sembra quella dall'aspetto più "roccioso", con le lamiere a generare solchi e nervature, e i bordi dei cristalli di disegno piuttosto geometrico. Più dolce la fiancata di nuova Clio: superfici più arrotondate e finestrini affusolati e con cornice cromata, lo stesso effetto del listello sottoporta. La vista laterale di nuova 208 (che di nuova Corsa, ricordiamolo, è parente stretta) è infine quella forse più tradizionale: la carrozzeria è movimentata, ma i cristalli hanno bordi regolari, e in coda cedono la scena ad un montante C di grandi dimensioni.

POSTERIORE Sia le due francesi che la tedesca pescano dallo scaffale degli accessori un piccolo alettone superiore, ma le analogie finiscono qui. Il portellone di Opel Corsa è di design tagliente, quello di Peugeot 208 il più orientato al mondo hi-tech (riuscito l'effetto a contrasto della banda nero lucido che collega i gruppi ottici), Renault Clio si distingue infine per il "sedere" più armonioso, e dalle proporzioni tra carrozzeria e lunotto nettamente a favore della prima.

ABITACOLO Dove i designer hanno anche maggiore libertà di movimento è all'interno della vettura, ecco allora che Opel Corsa 2019 si uniforma alle colleghe di Gruppo PSA e accoglie a bordo un nuovo display a sfioramento di diagonale medio-grande, il quadro strumenti digitale e una consolle ordinata, ma completa di tastini per le solite funzioni della climatizzazione e della connettività per smartphone altri device. Regolare anche la circonferenza del volante multifunzione: a differenza di "cugina" 208, che invece per plancia e cruscotto libera la propria fantasia. L'i-Cockpit è qui interpretato in modo ancor più all'avanguardia che non gli altri modelli del Leone, con volante geometrico e strumentazione digitale di ispirazione motociclistica. Lo schermo di navigazione è incernierato a sbalzo, la sistemazione dei comandi sul tunnel è un altro esercizio di bravura. Infine, il trattamento delle plastiche sul cruscotto genera un effetto tridimensionale che non può lasciare indifferenti. Qualità e ricercatezza anche al posto guida di Clio 2019, dove il volante torna tondeggiante e il display per l'infotainment assume la postura verticale. In posizione rialzata la leva del cambio, originale anche la soluzione delle fessure di ventilazione a tutta larghezza.

SPAZIO I colleghi inglesi che già hanno avuto modo di salire a bordo di nuova Opel Corsa riportano di un'abitabilità posteriore nella media di categoria, se non appena inferiore. Il bagagliaio di 320 litri è invece leggermente superiore a quello di Peugeot 208 (311 litri), ma inferiore a quello assai più capiente di Renault Clio: per la segmento B della Losanga, la bellezza di 391 litri di capacità, addirittura 60 in più della generazione precedente.

MOTORI In virtù dell'appartenenza a Groupe PSA, la sesta edizione di Opel Corsa adotterà i motori diesel e benzina che già equipaggiano la collega a marchio Peugeot: significa 3 cilindri 1.2 PureTech turbo benzina da 75 cv, 100 cv e 130 cv (con cambio automatico EAT8), 1.5 BlueHDi 100 cv a gasolio. La novità è la versione ad alimentazione elettrica, in gamma già al debutto quest'estate: anche Corsa EV mutua le medesime caratteristiche tecniche di e208, cioè unità motrice da 135 cv, batterie agli ioni di litio da 50 kWh, autonomia dichiarata di 340 km. Quanto a Clio, proposte simili: 1.0 SCe benzina aspirato da 65/75 cv, 1.0 TCe benzina sovralimentato da 100 cv, 1.3 TCe 130 cv (cambio a doppia frizione EDC 7 rapporti), 1.5 dCi turbodiesel da 85 o 115 cv.

ADAS Nuova Renault Clio raggiunge il secondo livello di guida autonoma: le versioni più complete hanno cruise control adattivo con funzione stop&go, mantenitore di corsia attivo, riconoscimento segnali stradali, sensore angolo morto, frenata d'emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, parcheggio automatico e telecamera con visuale a 360°. Anche su 208 siamo al livello 2 grazie alla sua capacità di regolare la velocità in base al traffico e mantenere da sé la corsia. Su 208, anche park assist, frenata automatica d'emergenza che vede sia il pedone sia il ciclista, monitoraggio stanchezza, monitoraggio angolo cieco e riconoscimento segnali stradali. Per nuova Corsa, equipaggiamento ancora in fase di comunicazione: prenderà in prestito da 208 numerose soluzioni, in più porterà sul segmento delle piccole la tecnologia IntelliLux LED matrix per i fari.

CONCLUSIONI Scegliere una piuttosto che le altre due è impresa ardua. Ciascuna ha il proprio stile, i proprio plus, i propri difettucci. Indovinare quale andrà per la maggiore è un affare per indovini. Voi quale preferite?