Autore:

Matteo Gallucci

A TU PER SUV L’abbiamo vista in anteprima al Salone di Parigi 2018 e finalmente arriva il momento del primo contatto con la nuova DS3 Crossback 2019. Il piccolo SUV di lusso del Brand francese nasce dalla piattaforma modulare CMP del Gruppo PSA e misura in lunghezza 4,12 metri, larghezza 1,79 e altezza 1,54 con un bagagliaio da 352 a 1050 litri. È disponibile sia con motorizzazioni tradizionali, benzina o diesel, sia in versione completamente elettrica E-Tense.

DAL VIVO COM’È La carrozzeria è quella del momento ovvero da SUV compatto. Misure che aiutano a trovare parcheggio nelle affollate città dove non si passerà mai inosservati grazie ad uno stile personale da vera auto premium. Il design di DS3 Crossback ricorda quello della apprezzata sorella maggiore DS7 Crossback: grande griglia frontale con listelli cromati che raggiungono i fari e incorniciano la stessa, fari adattivi Matrix LED Vision dalla forma ondulata per via dello sviluppo del cofano motore, luci diurne a LED che collegano verticalmente i fari al paraurti anteriore, laterale scolpito con la linea di cintura alta e la classica pinna che, come per DS3, sovrasta parte del finestrino posteriore mentre la coda mi ricorda dal vivo, con le dovute proporzioni, quello della Porsche Macan con le luci a LED dal disegno tridimensionale unite da un listello orizzontale cromato, finte prese d’aria laterali e doppio scarico cromato. La scelta bicolore per differenziare tetto e calotte degli specchietti laterali dalla carrozzeria è molto raffinata (10 colori carrozzeria e 3 colori tetto a cotrasto disponibili) e snellisce la DS3 Crossback che ci ricorda di appartenere al mondo dei SUV grazie ai fascioni neri in plastica per i passaruota che perimetrano tutta la zona inferiore dell’auto.

EFFETTI SPECIALI Vero tocco di classe sono le maniglie a scomparsa che si rendono disponibili per l’apertura solo quando ci si avvicina entro un raggio di 1,5 metri con l’apposito portachiavi wireless dotato di tecnologia Proximity Keyless Entry e Start. Ingresso ed avvio dell’auto che può avvenire anche tramite smartphone installando l’app dedicata MyDS: funziona via Bluetooth e permette di condividere l’auto con 5 diversi device.

DENTRO COM’È Se l'esterno ha uno stile personale all'interno di DS3 troviamo una strumentazione completamente digitale quasi eccentrica: la console centrale deriva dalla sorella maggiore DS7 Crossback e il tema dei rombi per plancia e selleria (chiaro richiamo al museo del Louvre) si intermezza e coinvolge anche il design delle bocchette d'aerazione e tasti per richiamare le voci principali del menu dell'infotainment. Scegliendo le versioni top di gamma il display HD a centro plancia è tra i più grandi della categoria con i suoi 10,3 pollici, viene dotato di funzione mirroring dello smartphone e navigazione connessa e viene affiancato da uno head up display davanti al guidatore. Lato comfort è stata posta grande attenzione nella realizzazione dei sedili avvolgenti per conducente e passeggero, dotati di riscaldamento e ventilazione, che adottano un'innovativa imbottitura con schiuma a doppia densità. L'isolamento acustico è stato curato attraverso l'uso di lamiere più spesse per i pannelli porta, l'ottimizzazione dei flussi d'aria e vetrature di maggiore sezione. Il sistema audio messo a punto con la francese Focal ha 12 diffusori, per una potenza complessiva di 515 watt, con l'intento di generare un'eccezionale esperienza immersiva.

ANCHE ELETTRICA Con 320 km di autonomia calcolati nel nuovo ciclo di omologazione WLTP, equivalenti a 450 chilometri misurati secondo il precedente ciclo NEDC, la nuova DS 3 Crossback è disponibile anche in versione totalmente elettrica. Il modello a emissioni zero si chiama DS 3 Crossback E-Tense e può recuperare fino all'80% di autonomia con 30 minuti di ricarica, da colonnine ad alta potenza. La potenza del motore è di 100 kW, pari a 136 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi e la batteria da 50 kWh è disposta sotto al pavimento: come ormai è d'uso per tutte le auto nate per le emissioni zero.

BENZINA E DIESEL I motori termici non vegono abbandonati, anzi, la DS3 Crossback è la prima vettura ad adottare l'ultimo aggiornamento del motore a benzina 1.2 litri PureTech da 155 CV, accoppiato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e declinato anche nelle potenze di 100 e 130 CV: il primo abbinato alla trasmissione manuale il secondo all'automatico. Il motore PureTech rispetta gli standard Euro 6.3. Disponibile l'opzione alimentata a gasolio con il motore diesel 1.5 litri BlueHDi da 100 CV e cambio meccanico a 6 marce o da 130 CV con cambio automatico EAT8. Il motore BlueHDi è allineato agli ultimi standard diesel Euro 6.2.

SEMI AUTONOMA Per una guida più rilassata in autostrada e negli ingorghi, i sistemi di assistenza DS Drive Assist utilizza il radar e la videocamera di bordo per fornire una guida semi-automatica di livello 2: mantiene velocità e corsia nel rispetto delle distanze di sicurezza, provvedendo all'arresto del veicolo se necessario. Lato aiuti alla guida con il DS Park Pilot abbiamo la funzione di parcheggio completamente automatico. Non manca, ovviamente, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione (fino a 140 km/h), in grado di identificare ostacoli, ciclisti e pedoni anche di notte.

ALLESTIMENTI E PREZZI Gli ordini sono stati aperti a febbraio 2019 e le prime consegne in Italia cominciano a partire da fine maggio. Il listino prezzi DS 3 Crossback parte da 26.200 euro (PureTech 100 So Chic), e arriva a 32.900 euro (Pure Tech 155 Automatico Performance Line). La top di gamma si chiama DS 3 Crossback La Premiére: l’edizione di lancio in vendita per un periodo limitato (non più ordinabile dopo giugno 2019) al prezzo rispettivamente di 38.500 euro (PureTech 130 Automatico) e 40.500 euro (PureTech 155 Automatico). I prezzi della versione elettrica DS3 Crossback E-Tense non sono ancora ufficiali ma supererà i 40.000 euro e arriverà in Italia a fine 2019.