Autore:

Emanuele Colombo

L'ALTRA NUOVA i10 Quelle che vedete nella nostra gallery sono le foto della nuova Hyundai i10: non la Hyundai i10 di cui vi abbiamo già parlato qui e che vedremo al prossimo salone di Francoforte a inizio settembre. Si tratta invece della nuova Hyundai Grand i10 Nios appena lanciata per il mercato indiano. Che cosa c'entra? Tutto e niente...

GEMELLE O NO? Dotata di un passo leggermente più lungo della Hyundai i10 europea di vecchia generazione, la Nios ha parecchie somiglianze con le immagini teaser rilasciate da Hyundai circa il modello che vedremo anche in Italia. In particolare, il famoso montante C che fa apparire il tetto scollegato dalla parte bassa della carrozzeria e il finestrino laterale posteriore collegato con il lunotto (qui sotto e nella gallery il video di lancio).

I PUNTI IN COMUNE All'anteriore si notano le luci diurne all'interno della calandra: una soluzione anticipata anche dal bozzetto della futura i10 per l'Europa, che tuttavia le ha tonde invece che a forma di boomerang. E mantiene un look decisamente più sportivo con prese d'aria laterali più ampie. Molto simile invece la forma dei gruppi ottici.

GLI INTERNI DELL'INDIANA Minimalisti, ma di bell'aspetto, gli interni della Hyundai Grand i10 Nios. Il grande schermo per l'infotainment a centro plancia potrebbe tranquillamente offrire quell'upgrade in termini di connettività promesso per la i10 made in Europe. Staremo presto a vedere quanto sarà evidente la parentela tra la i10 indiana e la nostra...