Autore:

Emanuele Colombo

COME CAMBIA Più veloce di 5 km/h e più scattante di tre decimi di secondo, ecco mostrarsi al pubblico la nuova Porsche Macan Turbo 2020. Sotto al cofano, il V6 biturbo da 2,9 litri, 440 CV e 550 Nm da 1.800 a 5.600 giri che equipaggia anche la Cayenne S e la Panamera 4S, accoppiato al cambio a doppia frizione PDK a 7 marce e trazione integrale. Il nuovo motore rimpiazza il vecchio V6 da 3,6 litri e 400 cavalli.

SFIDA LA CAYMAN Con un tempo di 4,1 secondi nello 0-100 (4,3” se privo del noto pacchetto Sport Chrono offerto in opzione), il nuovo SUV Porsche arriva a pareggiare i conti nello sprint con la ben più sportiva Cayman GTS. La velocità massima è di 270 km/h e il consumo medio è indicato in 9,8 l/100 km. Anche l'impianto frenante è stato migliorato: con i dischi rivestiti in carburo di tungsteno lanciati sulla Cayenne.

FRENI RIVESTITI In virtù del particolare rivestimento, i Porsche Surface-Coated Brakes (PSCB) rendono più incisiva la risposta dell'impianto e riducono del 90% il rilascio di polveri. A dimostrarlo, le pinze sono state verniciate in bianco, così da evidenziare il deposito del particolato su di esse – o meglio, la mancanza dello stesso – in seguito all'utilizzo. I freni rivestiti in carburo di tungsteno non sostituiscono i carboceramici, che rimangono a listino tra gli optional (così come il sistema torque vectoring, che rende la guida ancora più precisa).

DI SERIE Tra le dotazioni di serie della nuova Macan Turbo figurano cerchi da 20 pollici, lo scarico sportivo precedentemente offerto in opzione e sospensioni adattive PASM: eventualmente equipaggiabili di ammortizzatori ad aria che consentono la regolazione dell'altezza da terra e innalzano ulteriormente il livello di comfort.

GLI INTERNI A bordo spicca il nuovo sistema di infotainment, accessibile tramite il touchscreen da 10,9 pollici e il sistema audio di serie è firmato Bose: il Surround Sound System da 665 W, con 14 altoparlanti. Non mancano sedili sportivi specifici a 18 regolazioni e un collegamento permanente a Internet tramite modulo LTE con SIM integrata e un'ulteriore slot per una schedina telefonica extra.

ARRIVO E PREZZI Il debutto della nuova Porsche Macan Turbo 2020 è previsto al prossimo salone di Francoforte 2019: è già possibile ordinarla e le consegne in Italia cominceranno a ottobre. Il prezzo, al netto di eventuali optional, è di 95.312 euro.