Autore:

Giulia Fermani

STAND RENAULT La seconda generazione di Renault Captur, in scena al Salone di Francoforte 2019, conserva il design generale ma lo rielabora in chiave più moderna.

RENAULT CAPTUR "Suvvizzazione" in atto dunque anche per Renault Captur 2020: con i suoi 4,23 metri, il crossover su piattaforma Clio cresce di 11 cm rispetto all'antenata. Al frontale, nuova firma luminosa a C dei fari a LED - forma che ritorna anche per i LED al posteriore - e grandi prese d’aria. Le linee della fiancata, poi, si fanno più tese con maniglie a scomparsa e linea di cintura rialzata. All'interno, lo Smart Cockpit prevede ora un display multimediale da 7o 9,3 pollici che sembra un vero e proprio tablet verticale.