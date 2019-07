Autore:

Giulia Fermani

LA CONCEPT Marchio indipendente da febbraio 2018, Cupra conferma la sua presenza all'appuntamento di settembre al Salone di Francoforte 2019. Lo fa attraverso un video teaser, che anticipa il debutto di una concept. Le ipotesi si sprecano: ultima incarnazione della Formentor (già presentata, peraltro, in forma quasi definitiva) o anticipazione della Cupra Leon? È presto per dirlo, ma la concept del video è una dichiarazioni d'intenti che, dopo la primogenita Cupra Ateca, lascia intuire quale direzione seguirà il brand spagnolo nel prossimo futuro.

CARATTERISTICHE I quindici secondi di video concessi dal marchio spagnolo ad alte prestazioni non sono molti, ma un fotogramma in penombra del frontale è abbastanza per formulare le prime ipotesi sulle linee della concept di Francoforte. Le linee sono tese e aggressive, come ci aspetta da un'auto dal DNA Cupra, e il design dei cerchi in lega piuttosto intricato. Il taglio del cofano è spiovente e il primo montante e il parabrezza molto inclinati creano quasi una linea unica con il cofano, lasciando presagire un padiglione basso e forme attribuibili a un Suv coupé. La firma luminosa ricorda quella della Formentor (qui sotto), con luci diurne a Led che richiamano la forma del Logo Cupra, replicato sulla parte centrale del fascione paraurti centrale: è un elemento di distinzione dalla Formentor dove era invece in mezzo alla calandra.

IL MOTORE Per ora si possono solo formulare della ipotesi circa la motorizzazione della concept attesa a settembre 2019. Tra i possibili candidati non si può escludere che a muovere la nuova concept sarà lo stesso cuore ibrido plug-in dalla potenza complessiva di 245 cavalli della Cupra Formentor. Non ci resta che aspettare ancora un paio di mesi per scoprire se le nostre ipotesi erano vicine alle realtà: l'appuntamento per fugare tutti i dubbi è fissato per il 12 settembre 2019 con l'apertura dei cancelli del Salone di Francoforte.