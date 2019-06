Autore:

Matteo Gallucci

BECCATA! Arrivano in redazione le foto spia della nuova Cupra Leon 2020 che dovrebbe essere mossa da un sistema ibrido (benzina/elettrico) capace di una potenza complessiva di circa 250 CV.

SOBRIA La berlina a 5 porte fotografata è pesantemente camuffata ma non presenta i tipici stilemi delle Brand Cupra. Ovvero non abbiamo una estetica, se pur camuffata, visibilmente cattiva su questo muletto di prova. Però è praticamente certo che la versione di serie avrà i caratteristici passaruota allargati, prese d’aria maggiorate e sistema di scarico con quattro terminali oltre a cerchi più grandi con pneumatici ribassati.

AFFIDABILE? Evidentemente i tester sono più concentrati sul collaudo e affidabilità del nuovo motore che sostituisce il 2.0 TSI turbo benzina a iniezione diretta da 300 cv di potenza e 400 Nm di coppia motrice che equipaggia la Leon Cupra R ST capace di raggiungere i 100 km/h in appena 4,9 secondi e toccare la velocità massima di 250 km/h. Al suo posto quindi un pari cilindrata (sempre 2.0 litri benzina) con un sistema ibrido con batterie ricaricabili.

FORMENTOR E 4x4 Come confermato dal numero uno della Casa spagnola, Luca De Meo, la nuova Cupra Leon avrà molto in comune con il SUV Formentor, a partire dal design. Il motore ibrido plug-in da 250 CV scaricherà la potenza su tutte e quattro le ruote: il motore a benzina metterà in funzione quelle anteriori e il motore elettrico farà muovere le ruote posteriori. Viene abbinato al cambio DSG a doppia frizione e sarà garantita una autonomia a zero emissioni fino a 50 km.