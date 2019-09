Autore:

Lorenzo Centenari

LAND LEAKS La cerimonia di presentazione vera e propria dista ancora qualche ora: domattina a Francoforte nuova Land Rover Defender si mostrerà al mondo senza più camuffamenti, tuttavia (come spesso accade) foto originali sono trapelate e fanno ora il giro della rete. Provengono dal magazine sudafricano SA4x4 e svelano definitivamente aspetto generale e dettagli esterni del fuoristrada più atteso degli ultimi anni. Peccato solo la risoluzione non sia delle migliori, ma anche questo è parte della tradizione delle fughe di notizie e immagini ufficiali.

AL QUADRATO Le proporzioni di Land Rover Defender nuova generazione non erano più un segreto ormai da tempo, ora però grazie alle foto "leaked" siamo una volta per tutte in grado di mettere a fuoco l'auto nel suo insieme. Niente griglia aperta, sostituita da una mascherina a listelli orizzontali. Più classicheggiante la fiancata, forme squadrate e terzo montante in tinta con la carrozzeria. Al posteriore, ruota di scorta e gruppi ottici quadrati e verticali.

LUNGA O CORTA? Sembra che Land Rover Defender 2020 verrà inzialmente proposta in due varianti di passo, Defender 90 e Defender 110, l'una più orientata all'offroad duro e puro, la seconda più spaziosa e premurosa nei confronti dei passeggeri. Motorizzazioni? Oltre al 4 cilindri turbodiesel Jaguar Land Rover da 2 litri, potenza di 240 cv e 430 Nm di coppia, in gamma anche il 3 litri 6 cilindri in linea turbo benzina da 400 cv e 550 Nm. Di serie trazione integrale con differenziale centrale e Configurable Terrain Response. Stay tuned per info, foto e video live da Frankfurt.