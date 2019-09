Autore:

Giulia Fermani

STAND SEAT Al Salone di Francoforte 2019 debutta il nuovo SUV Seat Tarraco PHEV in allestimento sportivo FR. Le novità? Sono tutte sotto al cofano. Al suo fianco, sullo stand Seat anche nuova Leon 2020.

SEAT TARRACO Lato estetico, Tarraco FR PHEV si distingue per il suo design sportivo, con passaruota ampi a mettere in risalto i cerchi in lega da 19 pollici ( ma disponibili su richiesta anche da 20 pollici). Il nuovo motore ha un output complessivo di 245 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia, ottenuto dal lavoro comune del 1.5 TSI turbo benzina da 150 CV e di un propulsore elettrico in grado di sviluppare 116 CV. Nuova Tarraco plug-in hybrid promette di percorrere fino a 50 km in modalità 100% elettrica.

SEAT LEON In occasione del Salone di Francoforte, Seat Leon si presenta in veste 2020 (qui sopra in foto spia) con frontale che ricorda proprio quello di Tarraco. La calandra è posizionata più in basso nel fascione anteriore, mentre i gruppi ottici sono più sottili e angolati verso il basso. Lato motore vengono confermati i benzina da 1,0 e 1,5 litri di cilindrata e il diesel da 1,6 litri ma già nel 2020 è attesa una Seat Leon plug-in hybrid con 50 km di autonomia.