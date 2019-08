Autore:

Dario Paolo Botta

BENZINA BYE BYE Si avvicina il debutto delle nuove Smart EQ Fortwo e EQ Forfour, attese versioni full electric della piccola utilitaria tedesca. Le due auto saranno presentate ufficialmente al Salone di Francoforte 2019 in una veste completamente rinnovata. Si parla di un facelift pensato apposta per svecchiare linee e forme della city car presente sul mercato dal 2014. Questa volta Smart fa davvero sul serio, dal prossimo anno infatti è prevista la scomparsa dei modelli benzina dal listino del Marchio. Avanti tutta con l’elettrico!

COSA CAMBIA? Stando alle foto spia realizzate durante i collaudi su strada, a livello estetico non si intravedono grandi sconvolgimenti. Indicativamente possiamo dire che la griglia frontale a nido d’ape è stata allungata e all’anteriore fanno capolino nuovi gruppi ottici per i fari anti-nebbia. Nel complesso la carrozzeria appare più affusolata e rastremata, questo per migliorare l’efficienza aerodinamica e i consumi. La nuova EQ Forfour ed EQ Fortwo saranno inoltre equipaggiate con nuovi cerchi in lega leggera in maniera tale da alleggerire ulteriormente il peso della vettura. All’interno spiccano le nuove colorazioni fluorescenti per i bocchettoni dell’aria, rumors anticipano che Smart EQ Fortwo ed EQ Forfour saranno ancora più personalizzabili, grazie a un’ampia scelta di accessori e colori.

QUALCHE CIFRA Sotto il cofano delle due nuove Smart batterà un motore elettrico da 80 CV di potenza, alimentato da una batteria al Litio con una capacità energetica di 17.6 kWh, il che garantisce un’autonomia di circa 100 km. Smart mette inoltre a disposizione dei propri clienti un caricabatterie da 22 kW, che consente di ricaricare le batterie dal 10% all’80% in poco più di 40 minuti. Poche notizie dal lato prezzi, per avere un’idea Smart EQ Fortwo (M.Y. 2014) viene venduta a 24.197 euro mentre EQ Forfour parte da 24.747 euro. Per gli amanti delle decapottabili Smart commercializzerà EQ Fortwo anche in versione cabriolet. Vento tra i capelli e zero rumore, da provare no?